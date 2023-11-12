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Сегодня, 11:00

Орлов об Изидоре в матче с «Краснодаром»: «Оказался не готов к отскоку мяча от штанги, выключился из эпизода»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Вильсон Изидор.
Фото ФК «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Вильсона Изидора в матче с «Краснодаром» (1:1) в 15-м туре РПЛ.

«Да, наверное, хозяева были поближе ко второму голу. Хорошо вошел в игру Мостовой, все здорово исполнил, но немного не повезло — штанга! Должен ли был добить мяч в сетку Изидор? Пожалуй, да. На долю секунды он выключился из эпизода. Немного недоработал, потому что просто-напросто не ожидал такого отскока! Все-таки француз еще достаточно молод, не хватило опыта. Вспомните, как в таких ситуациях разбирается в чужой штрафной, например, Жиру. Он все время в игре, все время нацелен на гол! Все упирается в реакцию. Изидор оказался не готов, думал, что момент заигран. А если бы находился на полусогнутых ногах, смог бы отличиться.

 
Вильмар Барриос и Эдуард Сперцян. «Краснодар» заслуженно лидирует. Лучшим я бы назвал не Алипа, а Сперцяна». Мнение Орлова

Ждал ли я большего от Вендела и Клаудиньо? Здесь опять же надо отдать должное средней линии гостей. Кроме того, есть некоторые вопросы и к нападающим «Зенита». Кассьерра, который, конечно, забил хороший гол, и Сергеев нечасто опускались ниже, чтобы помочь своим хавбекам. Они не отклеивались от своих опекунов, не отскакивали от защитников. В итоге не создавали численного перевеса перед штрафной. Вендел и Клаудиньо все время искали адресатов, но и Кассьерра, и Сергеев, как правило, были закрыты. Бразильцы свою партию сыграли качественно, но должна же быть и поддержка. «Зениту» на протяжении 60 минут не хватало компактности. Как только она появилась, питерцы начали обострять, создавать подходы, моменты», — сказал Орлов «СЭ».

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.

ФК Зенит
ФК Краснодар
Вильсон Изидор
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
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11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
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Сочи – Рубин
 - : -
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Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
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Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

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Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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