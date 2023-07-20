Полузащитник «Ахмата» Тимофеев: «Не думаю, что меня позовут обратно в «Спартак»
Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о желании вернутся в «Спартак».
«Давно отпустил ситуацию, связанную со «Спартаком». Понимаю, что в клубе делают ставку на молодежь, а мне уже 29. Не думаю, что меня позовут обратно. Сначала были две аренды в Самару, потом аренда и полноценный трансфер в Грозный. После каждой аренды мечтал вернуться в «Спартак». Но когда подписал контракт с «Ахматом», осознал, что с родным клубом дороги окончательно разошлись. С одной стороны, было грустно. А с другой понимал — в Грозном у меня появится больше игрового времени», — сказал Тимофеев «СЭ».
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4
|Ростов
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|0
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|0-0
|0
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|0
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8
|Локомотив
|0
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|0
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9
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|0
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10
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|0
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11
|Урал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
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|0-0
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16
|Балтика
|0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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