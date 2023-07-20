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Сегодня, 10:15

Полузащитник «Ахмата» Тимофеев: «Не думаю, что меня позовут обратно в «Спартак»

Константин Белов
Корреспондент
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Артем Тимофеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о желании вернутся в «Спартак».

«Давно отпустил ситуацию, связанную со «Спартаком». Понимаю, что в клубе делают ставку на молодежь, а мне уже 29. Не думаю, что меня позовут обратно. Сначала были две аренды в Самару, потом аренда и полноценный трансфер в Грозный. После каждой аренды мечтал вернуться в «Спартак». Но когда подписал контракт с «Ахматом», осознал, что с родным клубом дороги окончательно разошлись. С одной стороны, было грустно. А с другой понимал — в Грозном у меня появится больше игрового времени», — сказал Тимофеев «СЭ».

Бернард Бериша и&nbsp;Артем Тимофеев. «Давно отпустил ситуацию, связанную со «Спартаком». Не думаю, что меня позовут обратно». Интервью полузащитника «Ахмата» Тимофеева
Артем Тимофеев
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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