Экс-игрок «Спартака» Тимофеев — о Тедеско: «При нем я даже не тренировался с основой»
Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал свой уход из «Спартака» при Доменико Тедеско.
«Давно отпустил ситуацию, связанную со «Спартаком». Не думаю, что меня позовут обратно». Интервью полузащитника «Ахмата» Тимофеева
— Ушли вы из «Спартака» при Доменико Тедеско. Осталась на него обида?
— А что обижаться? У каждого тренера свой круг людей, которым он доверяет. Я отправился в аренду в «Крылья», когда Доменико еще не было в России. Тедеско провел половину сезона с другими футболистами, меня не знал. Видимо, я ему и не нужен был, поэтому со мной немец не общался.
— Вы в «Спартаке» вообще не пересекались?
— В том-то и дело! При нем я даже не тренировался с основой. А все переговоры вел с руководством клуба, — сказал Тимофеев «СЭ».
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13
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|0
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|0
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|0
|0
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|0
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|0
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15
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|0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
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Сочи – Балтика
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