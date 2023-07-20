Экс-игрок «Спартака» Тимофеев — о Тедеско: «При нем я даже не тренировался с основой»

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал свой уход из «Спартака» при Доменико Тедеско.

— Ушли вы из «Спартака» при Доменико Тедеско. Осталась на него обида?

— А что обижаться? У каждого тренера свой круг людей, которым он доверяет. Я отправился в аренду в «Крылья», когда Доменико еще не было в России. Тедеско провел половину сезона с другими футболистами, меня не знал. Видимо, я ему и не нужен был, поэтому со мной немец не общался.

— Вы в «Спартаке» вообще не пересекались?

— В том-то и дело! При нем я даже не тренировался с основой. А все переговоры вел с руководством клуба, — сказал Тимофеев «СЭ».