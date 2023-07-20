Полузащитник «Ахмата» Тимофеев: «Ташуев зашел в раздевалку, швырнул бутылку, наорал»

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о главном тренере команды Сергее Ташуеве.

— Со стороны возникает впечатление, что Ташуев не из тех, кто может наорать.

— Неправда. Да, если сравнивать с Талалаевым, то Андрей Викторович гораздо эмоциональнее. Сергей Абуезидович более сдержанный. Но если что-то идет не так — сразу напихает. Это нормально.

— Болельщики и журналисты никогда не видели Ташуева орущим или раздраженным.

— Если вы не видели, то это не значит, что он не ругается в раздевалке. Бывают моменты, когда кричит на футболистов.

— И бутылки по раздевалке летают?

— Да, такое было в прошлом сезоне. Мы играли дома — не помню, с кем. Ташуев зашел в раздевалку, швырнул бутылку, наорал. Шоком это ни для кого не стало, — сказал Тимофеев «СЭ».

В сентябре 2022 года «Ахмат» возглавил Сергей Ташуев. Под его руководством грозненская команда провела 24 матча в чемпионате и Кубке России: 13 раз победила, 3 раза сыграла вничью и 8 раз проиграла.