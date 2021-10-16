Подготовка к матчу «Урал» — ЦСКА проходит в штатном режиме, несмотря на режим ЧС в Екатеринбурге
Подготовка к матчу 11-го тура Тинькофф РПЛ «Урал» — ЦСКА проходит в штатном режиме, несмотря на режим чрезвычайной ситуации в Екатеринбурге.
«Подготовка к проведению матча «Урал» — ЦСКА проходит в штатном режиме. РПЛ держит ситуацию на контроле и находится в постоянном контакте с клубами. Вчера в Екатеринбурге состоялся матч очередного тура М-Лиги, у инспектора и представителей сторон не возникло никаких нареканий по условиям проведения матча. Аэропорт Кольцово также работает в штатном режиме, рейсы прилетают и улетают без задержек», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы премьер-лиги.
15 октября был введен режим ЧС локального характера на территории, прилегающей к микрорайону Солнечный в Екатеринбурге по причине тлеющих торфяников и появившегося смога.
Матч «Урал» — ЦСКА должен состояться 17 октября, начало запланировано на 14.00 (мск).
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