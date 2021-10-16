Фанаты «Зенита» оскорбляют Дзюбу на матче с «Арсеналом»
Фанаты «Зенита» снова устроили обструкцию нападающему Артему Дзюбе. На этот раз форварда оскорбляют по ходу матча 11-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом» в Туле.
С гостевой трибуны доносятся кричалки со словами «Дзюба — г...н».
В этом сезоне 33-летний форвард провел во всех турнирах 13 матчей. На его счету 4 гола и столько же голевых передач.
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