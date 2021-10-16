«Рубин» — «Локомотив»: Онугха и Смолов выйдут в стартовых составах команд
«Рубин» примет «Локомотив» в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны стартовые составы на эту встречу.
Этот матч станет первым для «Локомотива» под руководством нового главного тренера Маркуса Гисдоля.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Абильдгор, Хван Ин Бом, Кварацхелия, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.
Запасные: Медведев, Исмаилов, Савицкий, Нижегородов, Костюков, Бакаев, Мусаев, Игнатьев.
«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Пабло, Баринов, Куликов, Тикнизян, Марадишвили, Петров, Бека Бека, Керк, Смолов.
Запасные: Савин, Матюнин, Живоглядов, Петухов, Сильянов, Иваньков, Жемалетдинов, Рыбчинский, Бабкин, Зинович, Анджорин.
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