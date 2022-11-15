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Сегодня, 14:33

Колосков не исключил переход Слуцкого в другой клуб РПЛ

Виталий Косик
Корреспондент
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал уход Леонида Слуцкого из «Рубина».

«Очень жаль, что Слуцкий покинул «Рубин». Я его считаю одним из самых сильных российских тренеров, он имеет огромный опыт работы. В топ-клубе ЦСКА он показывал хорошие результаты, поработал в Англии и Нидерландах. Мне очень жаль. Хотелось, чтобы казанцы вернулись в высшую лигу. Надеялся, именно Слуцкий вернет команду, но этого не случилось. Возглавит ли Слуцкий клуб РПЛ? Все возможно, он один из лучших наших тренеров», — цитирует Колоскова Metaratings.ru.

15 ноября Леонид Слуцкий принял решение покинуть «Рубин» по собственному желанию. Специалист работал в казанском клубе с 2019 года. Ранее трижды выигрывал РПЛ с армейцами и тренировал сборную России.

Леонид Слуцкий. Слуцкий все-таки покинул «Рубин». Лидеры команды уговаривали его остаться, сам тренер хотел уйти еще раньше
Источник: https://metaratings.ru/news/koloskov-ne-isklyuchil-chto-slutskiy-mozhet-vozglavit-odin-iz-klubov-rpl-posle-ukhoda-iz-rubina-1413558/
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Вячеслав Колосков
Леонид Слуцкий
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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