Колосков не исключил переход Слуцкого в другой клуб РПЛ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал уход Леонида Слуцкого из «Рубина».

«Очень жаль, что Слуцкий покинул «Рубин». Я его считаю одним из самых сильных российских тренеров, он имеет огромный опыт работы. В топ-клубе ЦСКА он показывал хорошие результаты, поработал в Англии и Нидерландах. Мне очень жаль. Хотелось, чтобы казанцы вернулись в высшую лигу. Надеялся, именно Слуцкий вернет команду, но этого не случилось. Возглавит ли Слуцкий клуб РПЛ? Все возможно, он один из лучших наших тренеров», — цитирует Колоскова Metaratings.ru.

15 ноября Леонид Слуцкий принял решение покинуть «Рубин» по собственному желанию. Специалист работал в казанском клубе с 2019 года. Ранее трижды выигрывал РПЛ с армейцами и тренировал сборную России.