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Экс-тренер «Спартака» Рианчо заявил, что готов возглавить «Рубин»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что готов возглавить «Рубин» после отставки Леонида Слуцкого.

«Я всегда буду очень благодарен «Рубину» и лично Курбану Бердыеву за предоставленную возможность наслаждаться четырьмя годами работы в Российской премьер-лиге. Всякий раз, когда «Рубину» нужна помощь, я в их распоряжении. Если клуб нуждается во мне, я готов возглавить команду», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

62-летний специалист работал в Казани с 2010 по 2014 год. Рианчо занимал должность тренера по физической подготовке. В 2018 году испанец был помощником Массимо Карреры в «Спартаке». После ухода итальянца Рауль был назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-gotov-vozglavit-rubin-esli-klub-nuzhdaetsya-vo-mne/
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Леонид Слуцкий
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