Агент Изидора: «Вильсон будет в «Локомотиве», но футбол специфичен и все возможно»

Агент Изидора рассказал о будущем игрока в «Локомотиве»

Агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока в московском клубе.

«Будущее Изидора в «Локомотиве»? Я не могу сказать о его будущем. В футболе возможно все. Вильсон будет в «Локомотиве», но футбол специфичен и все возможно», — сказал Лакруа «СЭ».

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года.

Контракт 22-летнего француза с железнодорожниками действует до конца июня 2026 года.