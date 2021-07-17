Вы все еще хотите видеть Гильерме в сборной России? В Суперкубке он не убедил

Голкипер «Локомотива» в матче с «Зенитом» допустил грубую ошибку.

«Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России — 3:0. Третий гол питерцы забили после грубой ошибки голкипера «Локо» Маринато Гильерме.

Вратарь после передачи назад от защитника Пабло не смог обработать мяч, который отскочил от его ноги на пару метров и достался форварду «Зенита» Артему Дзюбе, который после этого дал Александру Ерохину поразить пустые ворота.

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Невызов Гильерме в сборную России на Евро-2020 вызвал споры, а бывший главный тренер Станислав Черчесов уже после турнира объяснял, что вратарь «Локомотива» мало выручает.

«Гильерме нестабильно играл в своем клубе. С Турцией мы пропустили три мяча, от сербов четыре мяча за тайм. Снова чемпионат — там шесть мячей от «Зенита». Мы же должны себе задавать вопросы — нам нужен вратарь, который будет выручать. Парень он хороший, решение было принимать сложно. Но его надо было принять», — сказал Черчесов на пресс-конференции незадолго до ухода из сборной.

Нападающий «Локо» Федор Смолов, который тоже не попал в сборную на чемпионат Европы, подкалывал вратаря на сборах «Локомотива».

«Гильерме, что вы скажете Станиславу Саламовичу Черчесову?» — спросил Смолов.

«Я тебе отдам этот вопрос. Ты рад? Иди сюда. Куда пошел?» — ответил Гильерме в сюжете на «Матч ТВ».

Голкипер явно недоволен тем, что Черчесов не вызывал его в национальную команду. Были слухи и о конфликте Гильерме с тренером после ноябрьского разгрома от Сербии в Лиге наций.

??? Гиля... — Константин Генич (@GenichK) July 17, 2021

Однако в матче за Суперкубок против «Зенита» капитан «Локомотива» снова выглядел неубедительно: помимо ляпа с третьим голом было и несколько неудачных попыток выхода из ворот после подач питерцев с флангов — вратарь не добирался до мяча. Вряд ли в двух первых пропущенных голах есть вина Гильерме, скорее, есть вопросы к действиям защиты и игрокам середины поля. Но опять же — он не выручил.

Хотя весной, в концовке прошлого сезона, Гильерме провел несколько хороших матчей и совершал важные сэйвы, которые позволили «Локо» занять место в тройке и едва не прорваться в Лигу чемпионов. Новый сезон Гильерме начал в качестве капитана «Локомотива» — повязка досталась ему после завершения карьеры Ведраном Чорлукой. Его статус в клубе не подвергается сомнениям. Но вызов русского бразильца в сборную даже при новом тренере вызовет много вопросов. Пока он по-прежнему выглядит неубедительно. Кажется, хотя бы в этом Черчесов не ошибся.