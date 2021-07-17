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Вы все еще хотите видеть Гильерме в сборной России? В Суперкубке он не убедил

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
17 июля 2021, 23:55
Маринату Гильерме. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Маринату Гильерме. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Голкипер «Локомотива» в матче с «Зенитом» допустил грубую ошибку.
Зенит — Локомотив
17&nbsp;июля. Калининград. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 3:0. Питерцы разгромили москвичей в&nbsp;матче за&nbsp;Суперкубок.«Зенит» мощно врывается в сезон: разгром «Локо» и заслуженный Суперкубок

«Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России — 3:0. Третий гол питерцы забили после грубой ошибки голкипера «Локо» Маринато Гильерме.

Вратарь после передачи назад от защитника Пабло не смог обработать мяч, который отскочил от его ноги на пару метров и достался форварду «Зенита» Артему Дзюбе, который после этого дал Александру Ерохину поразить пустые ворота.

Невызов Гильерме в сборную России на Евро-2020 вызвал споры, а бывший главный тренер Станислав Черчесов уже после турнира объяснял, что вратарь «Локомотива» мало выручает.

«Гильерме нестабильно играл в своем клубе. С Турцией мы пропустили три мяча, от сербов четыре мяча за тайм. Снова чемпионат — там шесть мячей от «Зенита». Мы же должны себе задавать вопросы — нам нужен вратарь, который будет выручать. Парень он хороший, решение было принимать сложно. Но его надо было принять», — сказал Черчесов на пресс-конференции незадолго до ухода из сборной.

Нападающий «Локо» Федор Смолов, который тоже не попал в сборную на чемпионат Европы, подкалывал вратаря на сборах «Локомотива».

«Гильерме, что вы скажете Станиславу Саламовичу Черчесову?» — спросил Смолов.

«Я тебе отдам этот вопрос. Ты рад? Иди сюда. Куда пошел?» — ответил Гильерме в сюжете на «Матч ТВ».

Голкипер явно недоволен тем, что Черчесов не вызывал его в национальную команду. Были слухи и о конфликте Гильерме с тренером после ноябрьского разгрома от Сербии в Лиге наций.

Однако в матче за Суперкубок против «Зенита» капитан «Локомотива» снова выглядел неубедительно: помимо ляпа с третьим голом было и несколько неудачных попыток выхода из ворот после подач питерцев с флангов — вратарь не добирался до мяча. Вряд ли в двух первых пропущенных голах есть вина Гильерме, скорее, есть вопросы к действиям защиты и игрокам середины поля. Но опять же — он не выручил.

Хотя весной, в концовке прошлого сезона, Гильерме провел несколько хороших матчей и совершал важные сэйвы, которые позволили «Локо» занять место в тройке и едва не прорваться в Лигу чемпионов. Новый сезон Гильерме начал в качестве капитана «Локомотива» — повязка досталась ему после завершения карьеры Ведраном Чорлукой. Его статус в клубе не подвергается сомнениям. Но вызов русского бразильца в сборную даже при новом тренере вызовет много вопросов. Пока он по-прежнему выглядит неубедительно. Кажется, хотя бы в этом Черчесов не ошибся.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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🏀 Баскетбол. Финал НБА
Финикс Санз
Милуоки Бакс

П1

34%

1.60

ТБ 217.5

23%

1.88

П2

19%

2.40
⚽ Футбол. Кубок Матч Премьер
Спартак
Химки

ТБ 2.5

35%

1.70

ИТБ1 (1.5)

20%

1.44

Обе забьют - да

15%

2.05
⚽ Футбол. Суперкубок России
Зенит 3
Локомотив 0
Матч завершен

П1

40%

1.71

Обе забьют - да

25%

2.04

Ф2 (+1)

17%

1.75

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