Пименов: «Динамо» однозначно нужен опорник. Норманн провалил отрезок в клубе»
Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов ответил на вопрос, нужно ли московской команде усилить позицию опорного полузащитника.
«Динамо» однозначно нужен опорный полузащитник. К сожалению, Норманн провалил отрезок в «Динамо». Что касается кандидатуры Чавеса, то этого игрока надо изучить. Лично я его не видел», — приводит «РБ Спорт» слова Пименова.
Как ранее стало известно «СЭ», в ближайшие три дня «Динамо» может подписать мексиканского полузащитника Луиса Чавеса. Футболист с 2019 года выступает за «Пачуку».
В первом туре нового сезона РПЛ «Динамо» сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 21 июля.
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|Спартак
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|0
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|Ростов
|0
|0
|0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|0
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|0
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|0
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|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
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|0
|0
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|0
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|0
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10
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|0-0
|0
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11
|Урал
|0
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|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
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16
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|0
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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