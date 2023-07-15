Пименов: «Динамо» однозначно нужен опорник. Норманн провалил отрезок в клубе»

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов ответил на вопрос, нужно ли московской команде усилить позицию опорного полузащитника.

«Динамо» однозначно нужен опорный полузащитник. К сожалению, Норманн провалил отрезок в «Динамо». Что касается кандидатуры Чавеса, то этого игрока надо изучить. Лично я его не видел», — приводит «РБ Спорт» слова Пименова.

Как ранее стало известно «СЭ», в ближайшие три дня «Динамо» может подписать мексиканского полузащитника Луиса Чавеса. Футболист с 2019 года выступает за «Пачуку».

В первом туре нового сезона РПЛ «Динамо» сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 21 июля.