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Сегодня, 13:27

Источник: «Зенит» сомневается в целесообразности подписания Фернандеса

Руслан Минаев
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Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров «СЭ&quot;/ Canon EOS-1DX MarkII, «СЭ»

«Зенит» сомневается в подписании контракта с защитником Марио Фернандесом, сообщает bobsoccer.ru.

По данным источника, причиной является не лишний вес 32-летнего бразильца, а необходимость более детального медицинского осмотра, на которые уйдет несколько дней.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщал, что презентация игрока в качестве новичка «Зенита» откладывается из-за проблем Фернандеса с лишним весом.

Агент Марио Фернандеса назвал фейком информацию о лишнем весе у футболиста.

По данным источника, сейчас Фернандес усиленно занимается своим весом, чтобы клуб смог его представить.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что в среду, 12 июля, 32-летний Фернандес должен пройти медосмотр для завершения перехода в клуб.

По информации «СЭ», 32-летний футболист заключит соглашение по одному из трех вариантов: на два года, на три года или по схеме «два плюс один».

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Источник: bobsoccer.ru
Марио Фернандес
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