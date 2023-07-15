«Рубин» представил три комплекта формы на новый сезон

«Рубин» представил игровую форму на новый сезон чемпионата России.

Домашний комплект выполнен в традиционном красном цвете, выездная — зеленого цвета, третья — белого. Презентация прошла на территории завода.

В минувшем сезоне казанский клуб занял первое место в ФНЛ и вернулся в РПЛ спустя год.