Анатолий Бышовец: «Тюкавин и Захарян лидеры сборной? Вспомните молодежный Евро»

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец поделился своим мнением о лидерстве «Динамо» в РПЛ.

— «Динамо», победив «Урал», вышло в лидеры. Считаю, Шварц выбрал правильный вектор. Тренер, я не оговорился — именно тренер формирует состав этой самобытной команды. Игра бело-голубых вселяет оптимизм, есть симпатичный подбор исполнителей. Только не надо расслабляться. С одной стороны, «Динамо» привлекает своей молодостью, но с другой — не стоит забывать и о болезни роста, которая не так давно постигла ЦСКА.

Станут ли Тюкавин и Захарян основными игроками первой сборной, ее лидерами? Чтобы смерить наш пыл, достаточно вспомнить молодежный чемпионат Европы, на котором ни тот ни другой себя не проявили. Так что не надо их переоценивать. Многое покажет этот сезон, в течение которого оба футболиста могут заматереть, повысить свое мастерство. Надеюсь, тренерскому штабу бело-голубых удастся раскрыть потенциал этих ребят в полной мере. Пока они на правильном пути. Однако не нужно бросаться громкими фразами. В целом пока, я считаю, у «Динамо» хорошие перспективы на высокие места".