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Анатолий Бышовец: «Тюкавин и Захарян лидеры сборной? Вспомните молодежный Евро»

12:17
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Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец поделился своим мнением о лидерстве «Динамо» в РПЛ.

— «Динамо», победив «Урал», вышло в лидеры. Считаю, Шварц выбрал правильный вектор. Тренер, я не оговорился — именно тренер формирует состав этой самобытной команды. Игра бело-голубых вселяет оптимизм, есть симпатичный подбор исполнителей. Только не надо расслабляться. С одной стороны, «Динамо» привлекает своей молодостью, но с другой — не стоит забывать и о болезни роста, которая не так давно постигла ЦСКА.

Станут ли Тюкавин и Захарян основными игроками первой сборной, ее лидерами? Чтобы смерить наш пыл, достаточно вспомнить молодежный чемпионат Европы, на котором ни тот ни другой себя не проявили. Так что не надо их переоценивать. Многое покажет этот сезон, в течение которого оба футболиста могут заматереть, повысить свое мастерство. Надеюсь, тренерскому штабу бело-голубых удастся раскрыть потенциал этих ребят в полной мере. Пока они на правильном пути. Однако не нужно бросаться громкими фразами. В целом пока, я считаю, у «Динамо» хорошие перспективы на высокие места".

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92

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Виталий Айрапетов все материалы автора

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