В «Крыльях Советов» рассказали о будущем Осинькина: «У него были предложения»
Первый заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Роман Дьяков в интервью «СЭ» оценил роль главного тренера Игоря Осинькина в результатах сезона-2021/22 МИР Российской премьер-лиги (РПЛ).
— Насколько высока роль Игоря Осинькина в этой системе?
— Очень высока. В этой команде влияние тренера было очень большим.
— По ходу сезона неоднократно появлялась информация, что Осинькин может покинуть команду и пойти на повышение.
— Все понимали, что Осинькин — это не тот тренер, который делает какие-то резкие поступки, ставящие в тупик всех окружающих. У всех было полное понимание текущего момента и перспективного плана до конца сезона. Все это согласовывалось на уровне губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, роль которого в жизнедеятельности «Крыльев Советов» огромна. Губернатор в курсе всего, что происходит в клубе, в команде. Без его поддержки успех прошлого сезона был бы невозможен. У Осинькина были предложения, но какие — лучше узнать у него. Вы же понимаете, что существует формальная среда и неформальная. В формальной мы не получали никаких предложений. В неформальной они были.
|И
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|+/-
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -