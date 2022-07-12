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В «Крыльях Советов» рассказали о будущем Осинькина: «У него были предложения»

В «Крыльях Советов» рассказали о будущем главного тренера команды Осинькина
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Первый заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Роман Дьяков в интервью «СЭ» оценил роль главного тренера Игоря Осинькина в результатах сезона-2021/22 МИР Российской премьер-лиги (РПЛ).

— Насколько высока роль Игоря Осинькина в этой системе?

— Очень высока. В этой команде влияние тренера было очень большим.

— По ходу сезона неоднократно появлялась информация, что Осинькин может покинуть команду и пойти на повышение.

— Все понимали, что Осинькин — это не тот тренер, который делает какие-то резкие поступки, ставящие в тупик всех окружающих. У всех было полное понимание текущего момента и перспективного плана до конца сезона. Все это согласовывалось на уровне губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, роль которого в жизнедеятельности «Крыльев Советов» огромна. Губернатор в курсе всего, что происходит в клубе, в команде. Без его поддержки успех прошлого сезона был бы невозможен. У Осинькина были предложения, но какие — лучше узнать у него. Вы же понимаете, что существует формальная среда и неформальная. В формальной мы не получали никаких предложений. В неформальной они были.

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Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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