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В «Крыльях Советов» рассказали о роли губернатора Самарской области в результатах команды

Артем Бухаев
Корреспондент
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Первый заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Роман Дьяков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о влиянии губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на результаты команды.

 — Вы сказали про губернатора. Как именно клубу помогает Дмитрий Азаров?

— Как мы уже сказали, Дмитрий Игоревич очень вовлечен в жизнь «Крыльев», общается с тренером. Многие решения принимаются им с учетом высокой степени погружения в дела клуба. Это не праздный интерес, он действительно этим увлечен. Искренне переживает за клуб. Старается сделать лучше. Сделать все, что в его силах. Это очевидно всем — не только футболистам и тренерам, но и болельщикам.

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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
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Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
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