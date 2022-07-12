В «Крыльях Советов» рассказали о роли губернатора Самарской области в результатах команды
Первый заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Роман Дьяков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о влиянии губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на результаты команды.
— Вы сказали про губернатора. Как именно клубу помогает Дмитрий Азаров?
— Как мы уже сказали, Дмитрий Игоревич очень вовлечен в жизнь «Крыльев», общается с тренером. Многие решения принимаются им с учетом высокой степени погружения в дела клуба. Это не праздный интерес, он действительно этим увлечен. Искренне переживает за клуб. Старается сделать лучше. Сделать все, что в его силах. Это очевидно всем — не только футболистам и тренерам, но и болельщикам.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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