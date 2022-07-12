В «Крыльях Советов» рассказали о роли губернатора Самарской области в результатах команды

Первый заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Роман Дьяков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о влиянии губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на результаты команды.

— Вы сказали про губернатора. Как именно клубу помогает Дмитрий Азаров?

— Как мы уже сказали, Дмитрий Игоревич очень вовлечен в жизнь «Крыльев», общается с тренером. Многие решения принимаются им с учетом высокой степени погружения в дела клуба. Это не праздный интерес, он действительно этим увлечен. Искренне переживает за клуб. Старается сделать лучше. Сделать все, что в его силах. Это очевидно всем — не только футболистам и тренерам, но и болельщикам.