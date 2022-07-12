Мог ли уйти Осинькин? Почему отпустили Зиньковского? Ломаев остается? В руководстве «Крыльев» ответили
«Крылья Советов» — одно из главных открытий прошлого сезона. Команда Игоря Осинькина финишировала восьмой, добившись лучшего результата в премьер-лиге за 14 лет (в 2008 году самарцы стали шестыми). Перед стартом нового чемпионата «СЭ» поговорил с первым заместителем генерального директора «Крыльев» Романом Дьяковым о трансферах, развитии молодых игроков и новых целях.
Осинькин — это не тот тренер, который делает какие-то резкие поступки, ставящие в тупик всех окружающих
— Прошлый сезон «Крылья» завершили в первой восьмерке. Довольны ли результатом? И какие задачи ставил клуб год назад?
— Задачей было занять место в десятке. Поэтому можем считать, что сезон получился успешным. Учитывая обстоятельства, мы довольны итоговым результатом. Во-первых, зимой команду покинули два игрока (Пруцев и Сергеев. — Прим. «СЭ»). Мы смогли заменить их. Во-вторых, нельзя забывать про травмы, красные карточки. С этим ничего сделать невозможно. Поэтому у нас были сложные матчи. Плюс у нас выпал игрок из центра поля — Иванисеня. Место в первой восьмерке — это успех для клуба. «Крылья» много лет не занимали подобных позиций.
— За счет чего «Крылья» так выстрелили сразу после возвращения в премьер-лигу?
— У нас была сыгранность. Но что еще важнее — тренерский штаб. По игре в первой лиге было понятно, что потенциал команды не исчерпывается этим. И было понятно, что с этим потенциалом можно претендовать на середину таблицы в РПЛ. Нам так казалось. Так и получилось.
Во-вторых, финансирование, офисные вещи — все было спокойно, спланированно и системно. Вся наша внутренняя среда, которая определяется прежде всего генеральным директором клуба Вадимом Андреевым, позволяла думать игрокам только о футболе.
— Насколько высока роль Игоря Осинькина в этой системе?
— Очень высока. В этой команде влияние тренера было очень большим.
— По ходу сезона неоднократно появлялась информация, что Осинькин может покинуть команду и пойти на повышение.
— Все понимали, что Осинькин — это не тот тренер, который делает какие-то резкие поступки, ставящие в тупик всех окружающих. У всех было полное понимание текущего момента и перспективного плана до конца сезона. Все это согласовывалось на уровне губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, роль которого в жизнедеятельности «Крыльев Советов» огромна. Губернатор в курсе всего, что происходит в клубе, в команде. Без его поддержки успех прошлого сезона был бы невозможен. У Осинькина были предложения, но какие — лучше узнать у него. Вы же понимаете, что существует формальная среда и неформальная. В формальной мы не получали никаких предложений. В неформальной они были.
— Вы сказали про губернатора. Как именно клубу помогает Дмитрий Азаров?
— Как мы уже сказали, Дмитрий Игоревич очень вовлечен в жизнь «Крыльев», общается с тренером. Многие решения принимаются им с учетом высокой степени погружения в дела клуба. Это не праздный интерес, он действительно этим увлечен. Искренне переживает за клуб. Старается сделать лучше. Сделать все, что в его силах. Это очевидно всем — не только футболистам и тренерам, но и болельщикам.
Может, настанет тот день, когда в составе «Крыльев» появятся 11 Пиняевых
— Стратегия развития молодых игроков, которую используют «Крылья», — это долгосрочная история?
— Можно сказать, что это все происходит на уровне инстинкта самосохранения. В некотором смысле это выживание. Разве можно как-то по-другому? Всегда есть какая-то градация между клубами. Одни выращивают, другие покупают готовых. «Крылья» — не та команда, которая покупает за дорого готовых игроков.
— Классическая история: молодой и талантливый российский игрок получает большой контракт и перестает развиваться. Как вы боретесь с этим?
— Все очень индивидуально. Это больше тренерская история. Никаких правил для максимального роста футболистов в ограниченное время не существует. Футболисты могут переоценивать свои силы. Игрок может получить на рынке больше, чем заслуживает. Это может убить в нем желание совершенствоваться. С этим ничего нельзя сделать. Причем эта история существует не только в России.
— Подразумевает ли стратегия «Крыльев» по развитию игроков борьбу за трофеи?
— Это возможно. Может, настанет тот день, когда в составе «Крыльев» появятся 11 Пиняевых. На моей памяти подобный пример — это молодой «Спартак» девяностых годов. Эта команда ничем не предвосхищала чемпионства. Поэтому при определенных обстоятельствах — все может быть.
— Не было опасений, что Пиняев может не заиграть в РПЛ?
— Мы также решились и на подписание других 10 игроков, которые выходят на поле. Мы всегда надеемся, что приглашенные игроки идут к нам, чтобы расти и показывать результат. Кейс Пиняева мало чем отличается от кейса Глушенкова или кого-либо еще. У нас достаточно много молодых игроков, которые в прошлых сезонах были в арендах в командах ФНЛ. Мы надеемся, что они смогут заменить действующих футболистов. Они выйдут и будут, как Пиняев, обкатываться в РПЛ.
— Быстро ли решились на подписание полноценного контракта с Глушенковым?
— Тренерский штаб считает, что у него есть потенциал для роста. Заинтересованность в его приобретении исходила из тренерского штаба. Они его видели в тренировочном цикле. Наблюдали за ним в боевом режиме. С нашей точки зрения, это правильное решение.
— Мало что известно о генеральном директоре клуба Вадиме Андрееве. Насколько велика его роль в управлении клубом?
— Есть единоличный исполнительный орган — это генеральный директор. Это накладывает огромную ответственность, это серьезная нагрузка. Для любого человека это — вызов. Особенно в РПЛ. Быть генеральным директором престижно, но в то же время и хлопотно. Учитывая результат прошлого сезона, Вадим Андреев справился с этим вызовом. У нас была общая история. Сотрудничали еще в рамках эксплуатации стадионов, которые были построены к чемпионату мира-2018. Мы знакомы с 2016 года.
— Как принимаются ключевые решения в «Крыльях Советов»?
— Что-то новое в такой системе добавить тяжело. Есть стандартный набор функциональных единиц, которые составляют клуб. При этом весовые коэффициенты между главным тренером, спортивным директором и генеральным могут произвольно смещаться при селекционной деятельности, решении селекционных вопросов. Главное — гармония. Указанные центры принятия решений в прошлом сезоне находились в гармонии. И вот это как раз во многом заслуга генерального директора. Это его задача — создать условия для существования всех подчиненных единиц, чтобы им всем было комфортно, удобно и, главное, эффективно работать. В этом плане в клубе был максимально правильный микроклимат, который позволял действовать продуктивно и решать поставленные задачи.
— Что входит в зону ответственности Сергея Корниленко?
— Его полномочия чуть шире, чем у обычного спортивного директора. Он постоянно находится на скамейке запасных во время матчей. Все время рядом с командой. Корниленко не только отвечает за селекционное направление — поиск игроков, общение с агентской средой. В некотором смысле он один из создателей морального духа команды.
— Находиться на скамейке во время матчей — это лично его решение?
— Так сложилось, что его переход из футболиста на должность спортивного директора произошел очень незаметно. Фактически он просто переоделся из спортивного костюма в офисный, сидя на скамейке.
Мы бы, может, хотели, чтобы и Пруцев, и Сергеев, и Зиньковский лет по 10 отыграли в Самаре и ушли легендами
— Один из самых громких трансферов этого лета — переход Зиньковского в «Спартак». Почему вы решили отпустить игрока?
— Зиньковский достаточно долго шел к тому, чтобы оказаться в команде с высоким уровнем индивидуального мастерства. Несомненно, у «Спартака» подбор игроков качественнее. Плюс фактор истории, силы бренда. «Спартак» есть «Спартак». В такой среде Зиньковский может продолжать расти. Потенциал у него еще есть. Аргументов удерживать его в таком состоянии нет. Это было бы неправильно.
— Сделка по переходу Зиньковского в «Спартак» включала в себя подписание контракта с Глушенковым — это действительно так?
— Не совсем. Формально это две абсолютно разные и самостоятельные сделки. Не было такого: «Вы нам это — мы вам то». Но во время переговорного процесса обсуждались оба трансфера. Был взаимный интерес по двум футболистам, и стороны обговаривали два перехода одновременно.
— Обращались ли к вам с запросом по покупке Ломаева?
— Официальных контактов не было.
— Будут ли готовы «Крылья» отпустить Ломаева в случае хорошего предложения? Или клуб видит в нем основного вратаря на годы вперед?
— Мы не можем рассуждать такими категориями. У нас бюджет нижней половины таблицы. Мы не можем дать зарплату, которая соответствовала бы уровню высшей половины таблицы. В нашем случае не работает утверждение, что какой-либо игрок — наш номер один на долгие годы. Мы бы, может быть, хотели, чтобы и Пруцев, и Сергеев, и Зиньковский лет по 10 отыграли в Самаре и ушли легендами. Но это нереально.
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4
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5
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6
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7
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9
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11
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12
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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Краснодар – Факел
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