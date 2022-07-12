В «Крыльях Советов» рассказали о выполнении задачи на прошедший сезон чемпионата России

Первый заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Роман Дьяков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о задаче на прошедший сезон.

— Прошлый сезон «Крылья» завершили в первой восьмерке. Довольны ли результатом? И какие задачи ставил клуб год назад?

— Задачей было занять место в десятке. Поэтому можем считать, что сезон получился успешным. Учитывая обстоятельства, мы довольны итоговым результатом. Во-первых, зимой команду покинули два игрока (Пруцев и Сергеев. — Прим. «СЭ»). Мы смогли заменить их. Во-вторых, нельзя забывать про травмы, красные карточки. С этим ничего сделать невозможно. Поэтому у нас были сложные матчи. Плюс у нас выпал игрок из центра поля — Иванисеня. Место в первой восьмерке — это успех для клуба. «Крылья» много лет не занимали подобных позиций.

— За счет чего «Крылья» так выстрелили сразу после возвращения в премьер-лигу?

— У нас была сыгранность. Но что еще важнее — тренерский штаб. По игре в первой лиге было понятно, что потенциал команды не исчерпывается этим. И было понятно, что с этим потенциалом можно претендовать на середину таблицы в РПЛ. Нам так казалось. Так и получилось.

Во-вторых, финансирование, офисные вещи — все было спокойно, спланировано и системно. Вся наша внутренняя среда, которая определяется прежде всего генеральным директором клуба Вадимом Андреевым, позволяла думать игрокам только о футболе.