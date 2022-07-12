В «Крыльях Советов» рассказали о выполнении задачи на прошедший сезон чемпионата России
Первый заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Роман Дьяков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о задаче на прошедший сезон.
— Прошлый сезон «Крылья» завершили в первой восьмерке. Довольны ли результатом? И какие задачи ставил клуб год назад?
— Задачей было занять место в десятке. Поэтому можем считать, что сезон получился успешным. Учитывая обстоятельства, мы довольны итоговым результатом. Во-первых, зимой команду покинули два игрока (Пруцев и Сергеев. — Прим. «СЭ»). Мы смогли заменить их. Во-вторых, нельзя забывать про травмы, красные карточки. С этим ничего сделать невозможно. Поэтому у нас были сложные матчи. Плюс у нас выпал игрок из центра поля — Иванисеня. Место в первой восьмерке — это успех для клуба. «Крылья» много лет не занимали подобных позиций.
— За счет чего «Крылья» так выстрелили сразу после возвращения в премьер-лигу?
— У нас была сыгранность. Но что еще важнее — тренерский штаб. По игре в первой лиге было понятно, что потенциал команды не исчерпывается этим. И было понятно, что с этим потенциалом можно претендовать на середину таблицы в РПЛ. Нам так казалось. Так и получилось.
Во-вторых, финансирование, офисные вещи — все было спокойно, спланировано и системно. Вся наша внутренняя среда, которая определяется прежде всего генеральным директором клуба Вадимом Андреевым, позволяла думать игрокам только о футболе.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -