Первый тренер Дзюбы считает, что у игрока могут быть проблемы с Галактионовым: «Артем немного жестковат»

Александр Шупляков, первый тренер российского нападающего Артема Дзюбы, поделился с «СЭ» мнением о переходе футболиста в «Локомотив».

«Оптимистично смотрю на переход Дзюбы в «Локомотив». Это интересно. Решение не оптимальное, но позитивное. Если ему дадут шанс... Я не ожидал такого перехода. У него будет интересное будущее. Близко с Галактионовым я не знаком, но как они поведут себя — вопрос. Ведь Артем немного жестковат. Если не будет каких-то форс-мажоров, у Дзюбы получится», — сказал Шупляков «СЭ».

34-летний Дзюба покинул «Зенит» минувшим летом после завершения контракта. В августе нападающий подписал контракт с турецким «Адана Демирспор», однако уже в ноябре он был расторгнут по соглашению сторон.

7 февраля появилась информация о том, что Дзюба подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23. В среду, 8 февраля форвард прошел медосмотр для завершения перехода в клуб.