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Сегодня, 12:13

Первый тренер Дзюбы считает, что у игрока могут быть проблемы с Галактионовым: «Артем немного жестковат»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Александр Шупляков, первый тренер российского нападающего Артема Дзюбы, поделился с «СЭ» мнением о переходе футболиста в «Локомотив».

«Оптимистично смотрю на переход Дзюбы в «Локомотив». Это интересно. Решение не оптимальное, но позитивное. Если ему дадут шанс... Я не ожидал такого перехода. У него будет интересное будущее. Близко с Галактионовым я не знаком, но как они поведут себя — вопрос. Ведь Артем немного жестковат. Если не будет каких-то форс-мажоров, у Дзюбы получится», — сказал Шупляков «СЭ».

34-летний Дзюба покинул «Зенит» минувшим летом после завершения контракта. В августе нападающий подписал контракт с турецким «Адана Демирспор», однако уже в ноябре он был расторгнут по соглашению сторон.

7 февраля появилась информация о том, что Дзюба подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23. В среду, 8 февраля форвард прошел медосмотр для завершения перехода в клуб.

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Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
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Краснодар – Торпедо
 - : -
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