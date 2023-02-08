«Торпедо» в товарищеском матче сыграло вничью с «Факелом»

«Торпедо» в товарищеском матче на сборах обыграло «Факел» со счетом 1:1.

На гол Хызыра Аппаева москвичи ответили точным ударом Ильи Кутепова.

Сегодня «Торпедо» проведет второй товарищеский матч против «Волгаря». Встреча начнется в 17:30 мск.