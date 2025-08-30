«Зенит» — «Пари НН»: Грулев заменил травмированного Весино

Нападающий «Пари НН» Тиаго Весино из-за травмы не смог продолжить матч с «Зенитом» в 7-м туре РПЛ.

На 29-й минуте его заменил форвард Вячеслав Грулев.