Лепсая — о Монтесе: «С адаптацией мексиканцев в Европе часто возникают сложности. Ребята с апломбом, капризные»
Бывший руководитель международного отдела «Сатурна», один из главных экспертов по латиноамериканскому футбольному рынку Тимур Лепсая в интервью «СЭ» высказал мнение о мексиканском защитнике Сесаре Монтесе, на которого претендует «Динамо».
— Надежный защитник, основной игрок сборной Мексики. К нему проявляли интерес и европейские клубы, и российские, но только «Динамо» недавно вступило в переговоры. Посмотрим, чем они закончатся. Если Монтеса удастся подписать, РПЛ получит яркого игрока. Мексиканцев в России еще не было.
— Если Монтес так хорош, как его расписывают, почему же он до сих пор не в Европе?
— Игрок-то качественный. Но недешевый. Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро. Значит, реальная цена на 30 процентов выше. Не каждому середняку по карману. А испанские и португальские топы, которые активно работают на латиноамериканском рынке, не готовы брать футболиста из Мексики и сразу вводить в состав. Понимают, что потребуется время на адаптацию.
С мексиканцами в этом смысле часто возникают сложности. Ребята с апломбом, капризные. Знают, что в любой момент могут вернуться на родину, где всегда примут с распростертыми. Чемпионат там сильный, платят щедро. Тот же Монтес в «Монтеррее» сейчас получает минимум миллион долларов в год. А то и больше. Вот почему мексиканцев, успешно играющих в Европе, единицы. Что ж, тем интереснее будет понаблюдать за Монтесом. Если, конечно, доедет до России.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0