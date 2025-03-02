«Спартак» — «Оренбург»: трансляция матча РПЛ начнется в 16.25 мск

«Спартак» сыграет с «Оренбург» в матче 19-го тура РПЛ в воскресенье, 2 марта. Игра состоится на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями противостояния «Спартак» — «Оренбург» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 18-ти туров РПЛ красно-белые набрали 37 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Команда из Оренбурга с восемью баллами идет на 16-й строчке чемпионата.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

02 марта 2025, 16:30. Лукойл Арена (Москва)

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