Источник: Виллиан Роша попросил ЦСКА отпустить его в «Аль-Джазиру»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша хочет перейти в «Аль-Джазиру» из ОАЭ, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, 30-летний бразилец через своих агентов попросил клуб отпустить его в ОАЭ.

В воскресенье, 27 июля «СЭ» сообщал, что «Аль-Джазира» предложила 6 миллионов евро за переход Виллиана Роши.

Защитник выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. Он провел 106 матчей за армейцев, забил семь мячей и сделал девять голевых передач.

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