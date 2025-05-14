В «Ростове» опровергли проблемы с лицензированием в РПЛ из-за задолженности по трансферу Саравии

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал «СЭ» информацию о необходимости клуба погасить задолженность по трансферу полузащитника ростовчан Родриго Саравии для получения лицензии для игры в РПЛ.

«Не готов комментировать сторонние источники. На заборе все что угодно могут написать. Насколько я знаю, информация до конца не соответствует действительности», — сказал Рыскин «СЭ».

О задолженности по трансферу игрока сообщил Telegram-канал Sport Baza.

24-летний Саравия перешел из клуба «Пеньяроль» в «Ростов» летом 2024 года. В этом сезоне уругваец провел 20 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.