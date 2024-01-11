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Барбоза о назначении Пинту на пост руководителя селекции «Спартака»: «Это не значит, что сразу будет результат»

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Известный португальский футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал «СЭ» назначение Жоакима Пинту на пост руководителя селекционного департамента «Спартака».

Ранее 42-летний специалист занимал пост старшего скаута в «Бенфике». Пинту 10 лет работал в лиссабонском клубе. 

«В «Бенфике» много людей, которые работают в скаутском отделе. Это большой и известный коллектив, который делает хорошую работу. Учитывая, что Пинту там работает, значит, это хороший кадр. Я думаю, что он может помочь «Спартаку» в усилениях в рамках скаутинга. Выведут ли Амарал и Пинту «Спартак» на новый уровень? Я не думаю, что спортивный директор и скаут сами по себе могут решить их проблемы. У «Спартака» есть структурные проблемы, которые давно не решаются.

Всегда трудно добиваться хороших результатов. Это вопрос не к тренеру. Это структура клуба, отношения между руководством и спортивным директором. Если появляется новый спортивный директор и новый руководитель селекционного отдела, то это не значит, что сразу будет результат. Есть другие моменты, которые надо решить. Не стоит говорить, что эти новые кадры могут внести решающий вклад. Надо понимать, как дальше будет развиваться клуб. Самое главное — это стабильность», — сказал Барбоза корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

22 декабря «Спартак» объявил, что новым спортивным директором клуба стал соотечественник Пинту Томаш Амарал. До этого Амарал также работал в «Бенфике».

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В первом туре после завершения зимней паузы красно-белые на выезде сыграют с «Зенитом». Матч пройдет 1–3 марта.

ФК Спартак (Москва)
Паулу Барбоза
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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