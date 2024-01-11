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Сегодня, 21:25

Гладилин считает, что Глушаков не нужен «Ростову» как игрок

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный эксперт Валерий Гладилин высказался о том, что экс-спартаковец Денис Глушаков договорился с Валерием Карпиным о тренировках вместе с «Ростовом».

«А почему нет, если Денис хочет продолжать карьеру игрока? Я думаю, Валерий Георгиевич на это пойдет. Здесь нет ничего такого. Карпин поможет Глушакову подготовиться. Он хорошо знает и Карпина, и Онопко, и весь тренерский штаб ему просто идет на встречу. Как игрок Глушаков не нужен «Ростову». Просто Карпин решил ему помочь, поддержать, потому что когда завершаешь карьеру футболиста, есть промежуточный этап. Не сразу все начинают работать тренерами или еще кем-то», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

Ранее Глушаков рассказал «СЭ» о прохождении медосмотра вместе с «Ростовом». В текущем сезоне он провел 7 матчей во второй лиге за костромской «Спартак» и отметился 1 результативной передачей.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Денис Глушаков
ФК Ростов
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