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Лещук: «Наш футбол не деградирует, планирую начать карьеру в сборной России»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос, деградирует ли российский футбол.

«Тяжело сказать. Думаю, не деградирует. Нет еврокубков, чтобы посмотреть, как мы бы играли против европейских команд. Изоляция — плохо, конечно, но мы играем в своем чемпионате — в целом, неплохо. Моя карьера в сборной? Она еще не начиналась. Планирую начать, хочу стать основным игроком «Динамо» и попасть в национальную команду», — приводит слова Лещука «РБ Спорт».

27-летний Лещук в текущем сезоне РПЛ сыграл за «Динамо» 7 матчей, пропустил 6 голов и 4 игры отстоял на ноль.

Источник: РБ Спорт
Игорь Лещук
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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