Паршивлюк об игре «Динамо»: «Футболистам нужно время, чтобы привыкнуть к требованиям и новым обязанностям в быту и на поле»

Тренер «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о психологическом состоянии команды.

— Расскажите о психологическом состоянии команды.

— Я еще будучи футболистом проходил этот этап. Он сложный. Понятно, что футболистам нужно время, чтобы привыкнуть к требованиям и новым обязанностям, так скажем, в быту и на поле. Да, не так быстро все происходит. Но чисто психологически ребята позитивно принимают все новые требования. Да, понятно, что результаты не добавляют оптимизма в плане того, что мы столько работы проделываем, но пока нет выхлопа. Но это вопрос времени, когда результаты придут.

— Как штаб готовится к отъезду Карпина в сборную?

— Пока никак не готовимся. Успеем подготовиться, когда эти матчи придут. У нас все обязанности распределены. Каждый знает свой участок работы, который нужно будет закрыть во время отъезда главного тренера из команды.

— Будет ли кто-то из игроков, кто не принимал участия в предыдущем туре, доступен?

— Увидите в заявке на игру, — передает слова Паршивлюка «СЭ».

«Динамо» проведет следующий матч против «Пари НН» в субботу, 23 августа (начало — в 20.45 мск).

После пяти туров чемпионата России-2025/26 «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 5 очками, «Пари НН» идет на 15-й строчке с 3 очками.

(Денис Клесарев)