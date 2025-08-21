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21 августа 2025, 19:55

Паршивлюк об игре «Динамо»: «Футболистам нужно время, чтобы привыкнуть к требованиям и новым обязанностям в быту и на поле»

Микеле Антонов
Корреспондент

Тренер «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о психологическом состоянии команды.

— Расскажите о психологическом состоянии команды.

— Я еще будучи футболистом проходил этот этап. Он сложный. Понятно, что футболистам нужно время, чтобы привыкнуть к требованиям и новым обязанностям, так скажем, в быту и на поле. Да, не так быстро все происходит. Но чисто психологически ребята позитивно принимают все новые требования. Да, понятно, что результаты не добавляют оптимизма в плане того, что мы столько работы проделываем, но пока нет выхлопа. Но это вопрос времени, когда результаты придут.

— Как штаб готовится к отъезду Карпина в сборную?

— Пока никак не готовимся. Успеем подготовиться, когда эти матчи придут. У нас все обязанности распределены. Каждый знает свой участок работы, который нужно будет закрыть во время отъезда главного тренера из команды.

— Будет ли кто-то из игроков, кто не принимал участия в предыдущем туре, доступен?

— Увидите в заявке на игру, — передает слова Паршивлюка «СЭ».

«Динамо» проведет следующий матч против «Пари НН» в субботу, 23 августа (начало — в 20.45 мск).

После пяти туров чемпионата России-2025/26 «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 5 очками, «Пари НН» идет на 15-й строчке с 3 очками.

(Денис Клесарев)

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Сергей Паршивлюк
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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