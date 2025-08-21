Фернандес о возвращении Тюкавина: «Это очень важный игрок. Мы видим, как он хорошо и интенсивно тренируется»

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес рассказал о важности нападающего Константина Тюкавина для команды.

— Что значит возвращение Тюкавина для команды?

— Это очень важный игрок. Безусловно, он нам очень поможет в атаке. Мы видим, как он хорошо и интенсивно тренируется. Очень ждем его возвращения на поле.

— Насколько понимаете требования нового тренерского штаба?

— Наверное, самое сложное было в начале, когда мы только привыкали к требованиям. Но с каждым днем все всё понимают лучше и лучше, поэтому улучшаем качество игры, — передает слова Фернандеса «СЭ».

Константин Тюкавин получил травму крестообразной связки колена 2 марта 2025 года в матче 19-го тура РПЛ-2024/25 против «Ростова» (1:1). Футболист рассчитывает вернуться на поле в сентябре.

«Динамо» проведет следующий матч против «Пари НН» в субботу, 23 августа (начало — в 20.45 мск).

После пяти туров чемпионата России-2025/26 «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 5 очками, «Пари НН» идет на 15-й строчке с 3 очками.

(Денис Клесарев)