Паршивлюк о трансферах «Динамо»: «Есть позиции, которые хотелось бы усилить»

Тренер «Динамо» Сергей Паршивлюк ответил на вопрос о том, стоит ли ждать новых трансферов от клуба этим летом.

— Увидим кого-то из новичков? Насколько вероятно появления Миранчука до конца недели? Насколько вам хочется видеть игрока такого уровня в команде?

— Нашему тренерскому штабу очень хочется видеть игрока такого уровня в нашей команде. Что касается Антона и потенциального перехода, процитирую наших руководителей: читайте официальные каналы «Динамо» Москва.

— Требуется ли еще усиление для борьбы за высшие места?

— Я думаю, любой тренер любой команды в мире хочет улучшения, усиления состава. Понятно, что в нынешней ситуации с тем количеством травмированных, которые есть у нас на данный момент, у некоторых из них длительные травмы, это не добавляет позитивных эмоций. Понятно, что есть позиции, которые хотелось бы усилить, хотелось бы некоторых футболистов, которые есть в составе, но они недоступны сейчас. Поэтому это сложный процесс. Есть что есть. С этим нам нужно улучшать результат.

Этим летом «Динамо» подписало четверых футболистов: защитников Максима Осипенко и Бахтиера Зайнутдинова, полузащитника Рубенса и нападающего Ивана Сергеева. Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук прилетел в Москву в ночь на 21 августа и в ближайшее время должен будет подписать контракт с бело-голубыми.

«Динамо» проведет следующий матч против «Пари НН» в субботу, 23 августа (начало — в 20.45 мск).

После пяти туров чемпионата России-2025/26 «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 5 очками, «Пари НН» идет на 15-й строчке с 3 очками.

(Денис Клесарев)