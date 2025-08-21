Источник: «Аль-Иттихад» снова рассматривает трансфер Вендела

Полузащитник «Зенита» Вендел заинтересовал «Аль-Иттихад», сообщает Al Riyadh.

Руководство клуба из Джидды хочет усилить линию полузащиты одним или двумя игроками после поражения от «Аль-Насра» (1:2) в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии.

В июле сообщалось, что «Зенит» согласился продать Вендела в «Аль-Иттихад» за 30 миллионов евро, но игрок отказался.

В сезоне-2024/25 Вендел принял участие в 27 матчах, забил 2 гола и сделал 13 результативных передач. Его текущий контракт с «Зенитом» действует до лета 2028 года.