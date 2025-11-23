Футбол
Сегодня, 12:45

«Пари НН» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Пари Нижний Новгород» и «Зенит» встретятся в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Пари Нижний Новгород» и «Зенит» встретятся в матче 16-го тура чемпионата России в воскресенье, 23 ноября. Игра пройдет на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде, начало — в 15.15 по московскому времени.

&laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;: онлайн трансляция матча РПЛ 23&nbsp;ноября 2025 года.«Пари НН» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Нижнем Новгороде. Следить за основными событиями игры «Пари НН» — «Зенит» можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
23 ноября, 15:15. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Пари НН
Зенит

В прямом эфире встречу нижегородцев и петербуржцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Пари НН» набрал восемь очков в 15 турах, «Зенит» — 30. Встреча команд в первом круге завершилась победой петербуржцев со счетом 2:0.

