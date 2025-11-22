Футбол
Сегодня, 15:15

«Пари НН» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 16-го тура чемпионата России.

15:35

«Пари НН» примет «Зенит» в матче 16-го тура чемпионата России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
23 ноября, 15:15. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Пари НН
Зенит

15:30

«Пари НН» — «Зенит»: потери

У волжан травмирован защитник Александр Эктов, а нападающий Хуан Боселли дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.

У «Зенита» по состоянию здоровья не сыграют вратарь Богдан Москвичев, защитник Дуглас Сантос, а также форварды Матео Кассьерра и Вадим Шилов. Вингер Педро дисквалифицирован.

15:25

«Пари НН» — «Зенит»: личные встречи

В истории российского футбола команды сыграли девять официальных матчей. У волжан лишь одна победа (1:0), которая была одержана еще 21 мая 2022 года. В остальных восьми играх побеждал «Зенит», в том числе в первом круге этого сезона — 2:0, по мячу забили Дуглас Сантос и Матео Кассьерра.

15:20

Результаты «Зенита» в последних турах РПЛ

У петербургской команды были победы над «Сочи» (3:0), московским «Динамо» (2:1) и «Локомотивом» (2:0) при выездных ничьих с «Акроном» (1:1) и «Крыльями Советов» (1:1).

15:15

Результаты «Пари НН» в последних турах РПЛ

Волжане не выигрывают более двух месяцев — с 13 сентября и домашнего матча с «Оренбургом» (3:1). В семи предыдущих турах у команды Шпилевского поражения от «Ахмата» (1:2), «Спартака» (0:3), «Сочи» (1:2), «Акрона» (0:1) и ЦСКА (0:2), а также ничьи с «Балтикой» (0:0) и «Рубином» (0:0). Нижегородцы не забивают в четырех матчах подряд.

15:10

Где смотреть трансляцию матча «Пари НН» — «Зенит»

Встречу нижегородцев и петербуржцев в прямом эфире покажет платный тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

15:05

Дата, место и время начала матча «Пари НН» — «Зенит»

Матч команд Алексея Шпилевского и Сергея Семака состоится в воскресенье, 23 ноября, в Нижнем Новгороде на «Совкомбанк Арене». Стартовый свисток прозвучит в 15.15 по московскому времени.

15:00

Всем привет!

В матче 16-го тура премьер-лиги сыграют «Пари НН» и «Зенит». «СЭ» будет подробно следить за игрой. Присоединяйтесь!

Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
2
 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
3
 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
4
 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
5
 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
6
 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
7
 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
8
 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
9
 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
10
 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
11
 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
12
 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
13
 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
14
 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
15
 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
16
 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 9
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 8
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 13 1 1
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 13 1 4
Александр Джику
Александр Джику

Спартак

 7 1 2
