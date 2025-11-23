Футбол
Сегодня, 12:25

Болельщики «Спартака» обвиняют фаната ЦСКА в провокации драки после матча

Анастасия Пилипенко
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Болельщики «Спартака» утверждают, что избитый после матча 16-го тура РПЛ фанат ЦСКА спровоцировал драку, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в субботу, 22 ноября после дерби на «Лукойл Арене», в котором «Спартак» победил армейцев со счетом 1:0.

«Он стоял абсолютно пьяный и ругался матом, — приводит Карпов слова одного из фанатов красно-белых. — Провоцировал в прямом смысле слова. Когда ему сделали замечание, то он первый — подчеркиваю, первый — начал размахивать руками. Начал кидаться на меня. Я же отбегал от него, чтобы не бить.

Когда он второй раз попытался ударить человека, то уже остальные на него налетели. Бить его не хотели, а хотели передать стюардам и их же попросили вызвать полицию. Мне ответила девушка (стюард), что рации у них нет. Болельщика ЦСКА потом увели в стадионное помещение.

Меня не мучает совесть, так как я не бил этого фаната, но мне не хочется, чтобы о болельщиках «Спартака» думали, что они беспредельщики. Парней, которые били, осуждаю».

Из-за инцидента после дерби «Спартаку» грозят санкции — от денежного штрафа до проведения одного или нескольких домашних матчей без зрителей.

Фанаты &laquo;Спартака&raquo;.«Спартаку» грозят пустые трибуны! После дерби толпа избила болельщика ЦСКА прямо на территории «Лукойл Арены»
Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
