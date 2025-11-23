Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:45

Baza: МВД начало проверку по факту избиения болельщика ЦСКА на матче со «Спартаком»

МВД начало проверку по факту избиения болельщика ЦСКА на матче со «Спартаком»
Анастасия Пилипенко
Фото Федор Успенский, «СЭ»

МВД начало проверку по факту избиения болельщика ЦСКА на матче 16-го тура РПЛ со «Спартаком», сообщает Sport Baza.

По данным источника, этот инцидент не был единственным эпизодом проявления агрессии со стороны фанатов красно-белых к поклонникам армейцев. Болельщики ЦСКА рассказали, что также столкнулись с открытой неприязнью на центральных трибунах.

«Несмотря на то, что многие были с детьми и женщинами, они демонстративно решили начать оскорблять нас — двух девушек, которые скромно поддерживали свою команду, не допуская хамства в их адрес. Столько нецензурной брани в свой адрес я давно не слышала, а рядом сидящий мужчина вообще в самом начале предъявил, мол, нечего нам сидеть на центральной трибуне с ними», — приводит Sport Baza слова одной из болельщиц ЦСКА.

22 ноября после домашней победы красно-белых над армейцами (1:0) в матче 16-го тура РПЛ в сети появилось видео, на котором фанаты «Спартака» толпой бьют болельщика в шарфе ЦСКА рядом с «Лукойл Ареной».

Из-за инцидента «Спартаку» грозят санкции от денежного штрафа до проведения нескольких домашних матчей без зрителей.

Фанаты &laquo;Спартака&raquo;.«Спартаку» грозят пустые трибуны! После дерби толпа избила болельщика ЦСКА прямо на территории «Лукойл Арены»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Погба впервые с 2023 года сыграл в официальном матче
Лидеры G20 приняли декларацию саммита «Группы двадцати» в ЮАР
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Пушилин заявил о расширении контроля ВС России в Константиновке
Красно-белые избили фаната армейцев под крики «Гаси его», а после заявили о провокации. Подробности драки на матче «Спартак» - ЦСКА
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
Популярное видео
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Болельщики «Спартака» обвиняют фаната ЦСКА в провокации драки после матча
Адвокат рассказал, что грозит «Спартаку» и участникам драки с фанатом ЦСКА после дерби
«Крылья Советов» — «Ростов»: стартовые составы на матч РПЛ
«Спартак» заслужил победу, а Романов передал игрокам спокойствие и выдержку. Рабинер — о дерби
Губерниев об избиении болельщика ЦСКА фанатами «Спартака»: «Не знаю, как такое можно было допустить»
В Госдуме призвали заниматься институтами воспитания после избиения фаната ЦСКА болельщиками «Спартака»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • dev-alexB

    как там в анекдоте про шерлока - "пидарасы сэр"

    23.11.2025

  • Nik

    вот и накажите кто это сделал, а клуб здесь каким боком. ваш фануйди не работает

    23.11.2025

    • «Пари НН» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
    8
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости