Гусев о ничьей «Динамо» с «Пари НН»: «Препятствие было одно — не забили, и все»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал ничью с «Пари НН» (1:1 в матче 25-го тура РПЛ.

— Статистика матча показывает, что со стороны «Динамо» было много ударов, владения мячом. В чем было главное препятствие, которое не позволило победить?

— Препятствие было одно — не забили, и все, — сказал Гусев на пресс-конференции.

— Удивил ли вас чем-то Алексей Шпилевский?

— Мы понимали, как будет: «Пари НН» иногда в тройку [защитников] играет, иногда — в четверку. Поэтому готовились к обоим вариантам. Было понимание, за счет чего соперник будет играть.

«Динамо» набрало 35 очков и поднялось на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России-2025/26, обойдя «Рубин» по дополнительным показателям. «Пари НН» с 22 очками занимает 14-ю позицию.