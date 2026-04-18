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Гусев о ничьей «Динамо» с «Пари НН»: «Препятствие было одно — не забили, и все»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал ничью с «Пари НН» (1:1 в матче 25-го тура РПЛ.

— Статистика матча показывает, что со стороны «Динамо» было много ударов, владения мячом. В чем было главное препятствие, которое не позволило победить?

— Препятствие было одно — не забили, и все, — сказал Гусев на пресс-конференции.

— Удивил ли вас чем-то Алексей Шпилевский?

— Мы понимали, как будет: «Пари НН» иногда в тройку [защитников] играет, иногда — в четверку. Поэтому готовились к обоим вариантам. Было понимание, за счет чего соперник будет играть.

«Динамо» набрало 35 очков и поднялось на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России-2025/26, обойдя «Рубин» по дополнительным показателям. «Пари НН» с 22 очками занимает 14-ю позицию.

&laquo;Динамо&raquo; на&nbsp;выезде сыграло вничью с &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;.Ничья в Нижнем: «Динамо» потеряло два очка и Рубенса

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«Динамо» в большинстве сыграло вничью с «Пари НН»

У защитника «Динамо» Рубенса диагностирован перелом правой лодыжки
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
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Зенит

 8
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Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
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Педро

Зенит

 6
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Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
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Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
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ЦСКА

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