«Пари НН» разгромил «Крылья» и одержал четвертую победу в пяти последних матчах

«Пари НН» дома разгромил «Крылья Советов» в матче 21-го тура РПЛ — 3:0.

Счет на 29-й минуте с пенальти открыл Олакунле Олусегун. В концовке первого тайма преимущество нижегородцев удвоил Лука Веснер Тичич. Окончательный счет на последних минутах матча установил Даниил Лесовой.

«Пари НН» (20 очков) одержал четвертую победу в последних пяти матчах и поднялся на 13-е место в РПЛ.

«Крылья Советов» (20 очков) уступают нижегородцам по дополнительным показателям и опустились на 14-ю строчку.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

15 марта, 16:30. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

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