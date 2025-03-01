«Пари НН» победил «Акрон» в матче РПЛ, Дзюба повторил рекорд Кержакова

«Пари НН» дома обыграл «Акрон» в матче 19-го тура чемпионата России-2024/25 — 2:1. Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород».

В первом тайме команды не забили голов. В начале второго тайма игроки «Пари НН» Вячеслав Грулев и Александр Кокшаров отличились с разницей в две минуты. Для обоих футболистов это дебютные голы за команду.

На 70-й минуте единственный мяч «Акрона» забил форвард Артем Дзюба. Для нападающего этот мяч стал 233-м в карьере. Дзюба догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров российского футбола.

«Пари НН» набрал 19 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда Виктора Гончаренко прервала четырехматчевую серию без побед (1 ничья и 3 поражения).

«Акрон» располагается на 9-й строчке с 22 баллами.