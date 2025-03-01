«Пари НН» победил «Акрон» в матче РПЛ, Дзюба повторил рекорд Кержакова
«Пари НН» дома обыграл «Акрон» в матче 19-го тура чемпионата России-2024/25 — 2:1. Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород».
В первом тайме команды не забили голов. В начале второго тайма игроки «Пари НН» Вячеслав Грулев и Александр Кокшаров отличились с разницей в две минуты. Для обоих футболистов это дебютные голы за команду.
На 70-й минуте единственный мяч «Акрона» забил форвард Артем Дзюба. Для нападающего этот мяч стал 233-м в карьере. Дзюба догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров российского футбола.
«Пари НН» набрал 19 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда Виктора Гончаренко прервала четырехматчевую серию без побед (1 ничья и 3 поражения).
«Акрон» располагается на 9-й строчке с 22 баллами.
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
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|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
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|Спартак – Родина
|- : -
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
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|ЦСКА – Балтика
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|Рубин – Краснодар
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|Акрон – Зенит
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|Факел – Динамо Мх
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