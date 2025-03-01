Дзюба догнал Кержакова в списке лучших бомбардиров российского футбола

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба отличился в матче 19-го тура чемпионата России с «Пари НН» — 1:2. Форвард отличился на 70-й минуте.

36-летний нападающий забил четвертый мяч в сезоне и догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров российского футбола. Теперь на счету обоих по 233 гола за клубы на высшем уровне и сборную страны.

В «Клуб 100» принимаются футболисты, забившие 100 и более голов в новой российской футбольной истории — начиная с 1992 года.