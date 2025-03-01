Дзюба догнал Кержакова в списке лучших бомбардиров российского футбола
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба отличился в матче 19-го тура чемпионата России с «Пари НН» — 1:2. Форвард отличился на 70-й минуте.
36-летний нападающий забил четвертый мяч в сезоне и догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров российского футбола. Теперь на счету обоих по 233 гола за клубы на высшем уровне и сборную страны.
В «Клуб 100» принимаются футболисты, забившие 100 и более голов в новой российской футбольной истории — начиная с 1992 года.
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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|0-0
|0
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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|0-0
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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|0-0
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
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|Спартак – Родина
|- : -
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|Оренбург – Ростов
|- : -
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|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
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|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
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|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -
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