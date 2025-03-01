Шикунов — об игре Селихова за «Урал»: «Ему надо адаптироваться и набрать хорошую форму, чтобы он стал тем, кого мы знали»
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре вратаря Александра Селихова за «Урал».
«Саше нужна была стопроцентная игровая практика, в «Урале» он будет 100 процентов играть. Есть всего три месяца, команда борется за выход в РПЛ, ему надо адаптироваться и набрать хорошую форму, чтобы он стал тем Селиховым, которого мы знали. А в мае уже будем смотреть, что будет дальше», — сказал Шикунов «СЭ».
«Спартак» объявил о расторжении контракта с Селиховым 22 января. 19 февраля 30-летний голкипер подписал контракт с «Уралом» до конца сезона.
Александр Абустин
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