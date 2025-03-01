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1 марта 2025, 16:00

Шикунов — об игре Селихова за «Урал»: «Ему надо адаптироваться и набрать хорошую форму, чтобы он стал тем, кого мы знали»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре вратаря Александра Селихова за «Урал».

«Саше нужна была стопроцентная игровая практика, в «Урале» он будет 100 процентов играть. Есть всего три месяца, команда борется за выход в РПЛ, ему надо адаптироваться и набрать хорошую форму, чтобы он стал тем Селиховым, которого мы знали. А в мае уже будем смотреть, что будет дальше», — сказал Шикунов «СЭ».

«Спартак» объявил о расторжении контракта с Селиховым 22 января. 19 февраля 30-летний голкипер подписал контракт с «Уралом» до конца сезона.

Александр Абустин

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Александр Селихов
ФК Урал
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
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26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
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