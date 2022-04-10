«Молодец, что забил с пенальти». Отец Агаларова оценил игру сына в матче с «Сочи»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, высказался об игре сына в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (1:2).

«У «Уфы» были моменты в первом тайме. Но Гамиду сложно забивать голы, играя инсайдом, — цитирует «Чемпионат» Агаларова. — Получается, в предыдущей игре только в конце переместили в атаку — и он забил. Сегодня похожая ситуация.

Из-за этого не хватает свежести игры в атаке, больше холостой работы. То, что забил с пенальти — молодец. Сейчас «Уфа» в таком положении, когда нужно выходить из трудной ситуации. Гамид думает, чтобы команда выиграла. Если он забьет 20 мячей, то кому от этого плохо? Всем хорошо!".

21-летний Агаларов в этом сезоне провел 23 матча, в которых забил 16 голов.