Исполняющий обязанности главного тренера тульского «Арсенала» Сергей Подпалый после гостевого матча 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» (3:1) отдал должное своим футболистам. В составе оружейников голами отметились Даниил Хлусевич и Владислав Пантелеев, в концовке также забил Сергей Ткачев.

— Благодарен ребятам. То, что от них просили, они выполнили полностью, — сказал Подпалый в послематчевом комментарии. — Единственный момент, с которым мы не справлялись, — стандартные положения «Урала». Но он очень грамотно все разыгрывал, понимаю, что ребятам было тяжеловато. А так: все — молодцы, отработали по полной, никто не выпадал. Считаю, победили заслуженно.

— Луценко забивал в шести турах подряд, приблизился к Дзюбе в гонке бомбардиров (15 голов против 16). Но не первый матч казалось, что он играет на фоне усталости. Или это ошибочное мнение?

— Нет, не ошибочное. Конечно, у него накопилась усталость. Лето, плотный график — понятно, что тяжеловато. Сегодня в конце он попросил замену. Видно, что «наелся». Но он — молодец, отработал, сыграл на команду. Только благодарность.

— Молодые Хлусевич и Пантелеев заиграли только с вашим появлением в команде. Ждали, что они себя так ярко проявят в июле?

— Я и одного, и второго хорошо знал. Пантелеев приезжал к нам играть в фарм-клуб в Новомосковск. Рад за него. Он поставил голову на место, занимается футболом. Раньше складывалось впечатление, что у него какие-то немножко другие мысли, нефутбольные. Сегодня он — просто красавчик, молодец. Он отрабатывает полностью то задание, которое перед ним стоит. Хлусевича хорошо знали по молодежной команде, видели его возможности. Да, он не полностью их использовал. Думаю, сейчас будет крепнуть, это хорошая помощь основной команде.

— В «Арсенале» снова в заявке не было группы игроков основы (травмированы Альварес, Григалава, Денисов, дисквалифицированы Комбаров и Костадинов). Кто-то из них вернется в состав к заключительному туру?

— Те травмированные, что у нас есть, думаю, к следующей игре вернутся. (Артем Агапов)