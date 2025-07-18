Овечкин во время матча «Динамо» ел чипсы и пил пиво

Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин посетил матч 1-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Балтикой».

Игра прошла в пятницу, 18 июля, в Москве и завершилась ничьей со счетом 1:1. Камеры запечатлели, как 39-летний хоккеист ел чипсы во время матча. Также Овечкина сфотографировали с бокалом пива после игры.

Овечкин выступал за хоккейный клуб «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/13. В НХЛ он играет на протяжении 20 сезонов. В 2018-м вместе с «Вашингтоном» форвард стал обладателем Кубка Стэнли, а в апреле 2025-го побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (894 шайбы). Позднее россиянин довел число голов до 897.