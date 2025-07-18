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18 июля 2025, 23:45

Овечкин во время матча «Динамо» ел чипсы и пил пиво

Алина Савинова
Александр Овечкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин посетил матч 1-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Балтикой».

Игра прошла в пятницу, 18 июля, в Москве и завершилась ничьей со счетом 1:1. Камеры запечатлели, как 39-летний хоккеист ел чипсы во время матча. Также Овечкина сфотографировали с бокалом пива после игры.

Овечкин выступал за хоккейный клуб «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/13. В НХЛ он играет на протяжении 20 сезонов. В 2018-м вместе с «Вашингтоном» форвард стал обладателем Кубка Стэнли, а в апреле 2025-го побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (894 шайбы). Позднее россиянин довел число голов до 897.

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Александр Овечкин
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ФК Балтика
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Источник: «Крылья Советов» хотят подписать форварда из Туниса
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат 0 : 0
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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