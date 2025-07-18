Источник: «Крылья Советов» хотят подписать форварда из Туниса

Нападающий «Монастира» Хазем Мастури ведет переговоры с «Крыльями Советов» о возможном трансфере, сообщает Africafoot.

По информации источника, после предложений от египетского «Модерн Спорт» (около 400 тысяч долларов) и марокканского «Раджа Касабланка» (примерно 300 тысяч долларов) именно самарский клуб лидирует в борьбе за подписание игрока из чемпионата Туниса.

Отмечается, что 28-летний форвард рассматривает возможность первого европейского опыта. Он хочет выйти на новый уровень.

В сезоне-2024/25 Мастури провел 32 матча за «Монастир» во всех турнирах, забив 18 голов и отдав 3 результативные передачи.