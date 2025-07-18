«Динамо» — «Балтика»: нарушены правила при исправлении ошибки судьи

На 31-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Динамо» — «Балтика» (1:1) судья Ян Бобровский вынес предупреждение Максиму Осипенко, однако в протоколе игры значится, что желтую карточку за грубую игру получил Даниил Фомин.

В том моменте оба динамовца вступили в единоборство с соперником. Сфолил действительно Фомин. Но арбитр наказал Осипенко — это было видно во время телетрансляции. Максим потому и недоумевал, что не заслуживал желтой карточки.

Фото Скриншот трансляции

Однако каким-то образом в протокол попала другая информация. В соответствии с правилами такое могло произойти только при вмешательстве видеоассистентов из-за ошибочной идентификации игрока. Но в таком случае это ВАР-вмешательство должно было реально случиться. И тогда Бобровский должен был начертить традиционным жестом монитор, показать Осипенко, что отменяет его наказание, и вынести предупреждение Фомину.

Фото Скриншот трансляции

Однако ничего этого не случилось, ничего этого не было показано во время телетрансляции, не было никакой соответствующей графики. Каким же образом тогда поменялся обладатель желтой карточки?