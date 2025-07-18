«Динамо» — «Балтика»: нарушены правила при исправлении ошибки судьи
На 31-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Динамо» — «Балтика» (1:1) судья Ян Бобровский вынес предупреждение Максиму Осипенко, однако в протоколе игры значится, что желтую карточку за грубую игру получил Даниил Фомин.
В том моменте оба динамовца вступили в единоборство с соперником. Сфолил действительно Фомин. Но арбитр наказал Осипенко — это было видно во время телетрансляции. Максим потому и недоумевал, что не заслуживал желтой карточки.
Однако каким-то образом в протокол попала другая информация. В соответствии с правилами такое могло произойти только при вмешательстве видеоассистентов из-за ошибочной идентификации игрока. Но в таком случае это ВАР-вмешательство должно было реально случиться. И тогда Бобровский должен был начертить традиционным жестом монитор, показать Осипенко, что отменяет его наказание, и вынести предупреждение Фомину.
Однако ничего этого не случилось, ничего этого не было показано во время телетрансляции, не было никакой соответствующей графики. Каким же образом тогда поменялся обладатель желтой карточки?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|3 : 1
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|1 : 2
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|1 : 2
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|1 : 1
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|0 : 0
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0