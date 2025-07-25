Овечкин планирует посетить матч «Динамо» — «Ростов»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин планирует посетить матч 2-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ростовом».

Игра пройдет 26 июля на «ВТБ Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени.

Овечкин также присутствовал на матче 1-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Балтикой» (1:1).