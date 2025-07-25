Источник: «Сочи» интересуется Черновым

«Сочи» рассматривает возможность приобретения 29-летнего защитника «Спартака» Никиты Чернова, сообщает Metaratings.ru.

Однако главный тренер «Сочи» Роберт Морено пока не высказал окончательного одобрения этой кандидатуре и рассматривает других игроков.

Чернов присоединился к «Спартаку» в феврале 2022 года и с тех пор принял участие в 80 матчах, забив один гол и отдав три результативные передачи. По оценке портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 1,5 миллиона евро.