РФС оштрафовал 15 игроков молодежного «Спартака» за кричалки в адрес ЦСКА

КДК РФС оштрафовал 15 игроков молодежного «Спартака» по итогам матча 15-го тура олодежной футбольной лиги (МФЛ) против ЦСКА (1:0).

Футтболисты оштрафованы на 20 тысяч рублей каждый, сам клуб получил штраф в 50 тысяч рублей за скандирование болельщиками ненормативную лексику.

18 июля «Спартак» обыграл ЦСКА в матче МФЛ со счетом 1:0. После игры футболисты красно-белые подошли к фанатской трибуне и стали скандировать оскорбительную кричалку в адрес армейцев.